La Commissione Antimafia pensa ad un maggiore coordinamento delle tre forze di polizia

Nell'ultima riunione della Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata sono stati auditi i comandanti di Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca ed il dirigente del Tribunale Giovanni Canzio. Approfondite le prassi operative utilizzate dalla magistratura inquirente per assegnare le indagini alla polizia giudiziaria. Per il Presidente Gian Nicola Berti è convinzione condivisa della commissione che si renda necessario un più efficace coordinamento tra le forze di polizia. Per quel che riguarda la criminalità organizzata, pur non essendoci situazioni emergenziali interne, “l'attenzione è sempre alta – precisa Berti – anche alla luce di ciò che accade nei territori delle province limitrofe”. Resta osservato speciale, intanto, il settore auto.