CONSULTA DEI RESIDENTI ALL'ESTERO La Consulta incontra i membri di Governo Il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni parla delle opportunità di lavoro all'Iss per sammarinesi residenti all'estero con qualifiche in ambito medico sanitario

In mattinata gli interventi di saluto alla 51esima Consulta dei residenti all'estero, da parte dei Segretari di Stato Gatti, Canti, Mularoni, Pedini Amati, Lonfernini e di Elia Rossi, in rappresentanza del Segretario Fabbri.

Nel pomeriggio è stata la volta di Belluzzi. Illustrate le iniziative e i progetti delle singole Segreterie di Stato, con particolare riferimento alle ricadute per i sammarinesi residenti all'estero che hanno posto domande e chiesto chiarimenti direttamente ai membri di Governo.

Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità, si è soffermata sull'opportunità di lavoro all'Iss, per i sammarinesi residenti all'estero, anche in vista della firma dell'Accordo di Associazione con l'Ue che consentirà – a chi arriva da paesi europei - di superare problematiche in ambito previdenziale, grazie al cumulo contributivo.

“E' stato un incontro molto interessante – dichiara – anche dal punto di vista della disponibilità di numerosi sammarinesi all'estero, professionisti sanitari e socio-sanitari, che sarebbero disponibili a venire a lavorare nel nostro ospedale. Un anno fa, sempre in occasione della Consulta, abbiamo lanciato un appello e abbiamo ricevuto numerose richieste. Alcuni stanno già lavorando e ne siamo molto orgogliosi”.

Come accade da qualche anno, i giovani sammarinesi residenti all'estero meritevoli, che in estate hanno partecipato ai soggiorni culturali a San Marino, sono potuti tornare sul Titano per seguire i lavori della Consulta. “Siamo stati qua già due mesi fa – dice Malena Colazo Felici, di Cordoba, Argentina – e le due esperienze sono state bellissime. Vedo la Repubblica con occhi diversi, rispetto alla prima volta. C'è una percezione completamente diversa. Oggi ho una conoscenza approfondita, di cosa accade qui in Repubblica e di cosa significa essere cittadina sammarinese. Il paesaggio, la terra, li vivo in un'altra maniera”. E l'idea di tornare un giorno stabilmente a San Marino? “Quello, sarebbe il piano. Ora – risponde Giacomo Laino, che vive in Toscana – è tutto da definire, però, anche dopo gli interventi dei Segretari, l'idea di venire a vivere stabilmente qui a San Marino, è qualcosa che ho valutato”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: