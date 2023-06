La crisi politica arriva in Consiglio Grande e Generale Si attende una imminente convocazione dell'Ufficio di Presidenza. Da rivedere la composizione delle commissioni alla luce dei nuovi equilibri. Nicolini non ha ancora formalizzato la decisione sul gruppo di maggioranza a cui aderirà, da indipendente

Dopo la conferenza stampa di ieri del Congresso di Stato che, a seguito dell'uscita di Rete da maggioranza e governo, ha confermato la volontà di proseguire la legislatura, ora si attende la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per fissare date o ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio Grande e Generale. L'Ufficio di Presidenza potrebbe riunirsi domani e tra gli adempimenti è attesa la nomina delle commissioni alla luce dei nuovi equilibri che si verranno a creare in parlamento tra maggioranza e opposizione. Il consigliere Marco Nicolini, che ha lasciato Rete preannunciando la volontà di restare in maggioranza, non ha ancora formalizzato ufficialmente la decisione sul gruppo consiliare al quale aderirà, pur da indipendente.

