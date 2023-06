La CSdL: "In base alla legge elettorale la maggioranza non ha i numeri per proseguire la legislatura"

La CSdL in una nota riferisce che "non c'è nessuna giustificazione alla latitanza del Governo sulla politica dei redditi: i Segretari competenti, Finanze e Lavoro, sono pienamente operativi, così come lo stesso Governo. Se non giungono rapidamente le risposte necessarie per le tante persone in difficoltà per l’aumento del costo della vita, aggravato dalla continua crescita dei tassi d’interesse sui mutui, il sindacato dovrà dare corso alla mobilitazione lanciata nell'attivo unitario del 12 giugno".

Il sindacato ritiene che "in base alla legge elettorale la nuova maggioranza non ha i numeri per proseguire la legislatura". "Occorre - spiega il Segretario CSdL Enzo Merlini all'appuntamento CSdL informa- che l'accordo tra le forze politiche debba avere una base minima di 35 consiglieri. Nel momento in cui la maggioranza che si è costituita perde i pezzi ed il numero di parlamentari scende sotto questa soglia, secondo me la legislatura non può proseguire come se nulla fosse, o quantomeno dovrebbero essere riaperte le consultazioni per formare una nuova maggioranza che abbia questi numeri minimi". Merlini specifica che la legge non disciplina espressamente il caso in cui i consiglieri passino all'opposizione, ma ritiene "inequivocabile" la ratio della norma.

