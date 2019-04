La Dc chiede di non toccare i tempi per diventare sammarinesi

La DC chiede di non modificare i tempi per acquisire lo status di cittadino sammarinese. In Commissione arriverà, la prossima settimana, il progetto di legge di iniziativa popolare che chiede di abbassare da 25 a 15 il numero degli anni di dimora effettiva in territorio per ottenere la naturalizzazione e di eliminare la rinuncia alla cittadinanza d’origine per diventare sammarinesi. Prima di procedere a modifiche così rilevanti, scrive il Pdcs, è necessario anche prestare attenzione al percorso di avvicinamento all’Unione Europea che San Marino ha già avviato, adeguando eventuali modifiche normative alle scelte che l’Accordo con l’UE comporterà. La Dc si dice invece disponibile al confronto sulla rinuncia alla cittadinanza d’origine anche, sottolinea la nota, per una ragione di uguaglianza fra tutti i cittadini.