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La Dc festeggia il 78° anniversario

"Impegno al servizio del Paese"

9 apr 2026
Sede PDCS
Sede PDCS

La Democrazia Cristiana celebra 78 anni dalla sua fondazione, ricordando un lungo percorso di impegno al servizio del Paese. Un anniversario che richiama non solo la memoria storica, ma anche la responsabilità verso le sfide attuali e future. In un contesto internazionale complesso, San Marino è chiamata ad agire con lucidità, mantenendo identità e stabilità - sottolinea il partito. 

Il PDCS ribadisce il proprio ruolo, puntando su coesione sociale, tutela delle istituzioni e sviluppo. Rinnovato infine il ringraziamento a chi ha contribuito alla crescita della Repubblica, con uno sguardo fiducioso al futuro.




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