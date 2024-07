CONGRESSO DI STATO La Dc ha scelto: ora squadra dell'esecutivo è al completo Lunedì si torna in aula per la proclamazione dei 60 eletti e il giuramento. Nella sessione successiva (probabile 18-19-22-23 luglio) l'insediamento del nuovo Governo e l'ingresso in aula dei primi non eletti

La Direzione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha indicato i cinque Segretari di Stato di sua spettanza, nel prossimo Governo. Confermati Luca Beccari agli Affari Esteri, Marco Gatti alle Finanze e Mariella Mularoni alla Sanità, mentre Teodoro Lonfernini andrà all’Istruzione e Stefano Canti alla Giustizia. Espresso inoltre parere positivo sulla bozza del programma di Governo che sarà sottoposto lunedì prossimo al Consiglio Centrale per l'approvazione definitiva del partito.

Completata dunque la squadra del Congresso di Stato per la XXXI legislatura. Rossano Fabbri, per Alleanza Riformista, sara' Segretario all'Industria; per il Psd Federico Pedini Amati confermato al Turismo, mentre Andrea Belluzzi andrà agli Interni; a Libera la Segreteria al Territorio con Matteo Ciacci e la Segreteria al Lavoro con Alessandro Bevitori.

Durante la sessione consiliare di lunedì 8 e martedì 9 luglio il giuramento dei 60 consiglieri eletti e il dibattito sull'esito delle elezioni del 9 giugno mentre il giuramento dei Segretari di Stato e l'approvazione del programma di Governo avverrà nella sessione successiva che dovrebbe tenersi il 18-19-22 e 23 luglio. Contestualmente i 10 segretari di Stato verranno sostituiti in Consiglio dai primi non eletti nelle rispettive liste.

Per la Dc Marino Albani, Sandra Stacchini, Luca Gasperoni, Marinella Loredana Chiaruzzi, Barbara Bollini; per Ar Giovanna Cecchetti; per il Psd Paolo Crescentini e Tommaso Rossini; per Libera Luca Della Balda e Gemma Cesarini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: