La Dc incontra Usot e Unas: obiettivo, potenziare il tessuto economico e sociale del Paese

La Dc ha incontrato proprio l'Usot ed anche l'Unas per un confronto in chiave potenziamento del tessuto economico e sociale del Paese.

Con Usot focus sulla riapertura e trasformazione delle strutture alberghiere ancora chiuse, l'importanza di un welfare aziendale rafforzato e la necessità di aggiornamenti nei settori congressuale e sportivo per rilanciare il turismo. È stata inoltre discussa la necessità di estendere la durata media dei soggiorni turistici per stimolare una crescita sostenibile e prolungata nel settore.

Nel colloquio tra Dc e Unas sottolineata invece l'urgenza di rinvigorire il ruolo della politica come strumento di protezione e guida per il cambiamento. Discussa la necessità di stimolare un impegno rinnovato nella tutela delle imprese, di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e di affrontare le lacune nelle normative come il problema dell'alto costo del denaro e la riforma fiscale.