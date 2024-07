La DC indica i suoi Segretari di Stato

Nel pomeriggio la Direzione del PDCS si è riunita per valutare le consultazioni, definire la squadra di governo e visionare la bozza del Programma di Governo. Sono stati indicati i seguenti Segretari di Stato:

Luca Beccari – Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Marco Gatti – Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Mariella Mularoni – Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

Teodoro Lonfernini – Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Stefano Canti – Segreteria di Stato per la Giustizia

La Direzione DC ha approvato la bozza del Programma di Governo per la XXXI Legislatura e ha espresso felicitazioni ai membri designati.

Leggi il comunicato del PDCS