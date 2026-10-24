CONFRONTO La Dc raduna i rappresentanti delle sezioni: al lavoro per affrontare i temi centrali per il Paese Otto dossier da trattare per elaborare le relative ricette politiche, puntando su partecipazione e impegno

La Dc riunisce i rappresentanti del territorio a Domagnano per la Consulta delle sezioni. Al centro i dossier più importanti per i quali si stanno elaborando le ricette politiche. Energia, sanità, scuola, ambiente e territorio alcune delle tematiche trattate dai vertici del partito insieme ai rappresentanti delle sezioni, del giovanile e, più in generale, con gli aderenti. Ci sono poi altri macro argomenti fondamentali come l'Accordo di associazione con l'Ue e il futuro delle nuove generazioni, le riforme istituzionali, il welfare, la transizione digitale. Otto temi su cui basare l'azione politica, guardando ai cittadini. La Dc “ha davanti a sé sfide importanti – ha affermato il segretario Gian Carlo Venturini nel suo intervento - che richiedono unità, responsabilità, capacità di confronto e una partecipazione sempre più consapevole”.

"L'incontro di oggi - prosegue Venturini - è un momento di dialogo con la nostra base. Tramite le sezioni, vuole essere un anello di congiunzione fra gli organi del partito e gli organi decisionali dei vari segretari di Stato che devono adottare i provvedimenti tenendo conto anche delle riflessioni della nostra gente. Credo che questo sia un modo nuovo di riprendere una vecchia abitudine della Democrazia cristiana".

Dopo due serate tra settembre e ottobre con rappresentati del partito e segretari di Stato in quota Dc, gli aderenti hanno interagito tramite una piattaforma digitale, le sezioni hanno lavorato ai temi e oggi la sintesi a Domagnano.

"Sono emersi in maniera particolare - spiega Alice Mina, presidente del partito - richieste di attenzione a caro vita ed emergenza casa, questioni che toccano direttamente i giovani e le famiglie. Il partito ha sicuramente un grande compito: cercare di dare continue risposte a questi due temi. Poi, chiaramente, abbiamo affrontato il tema della sanità, della scuola, l'Accordo di associazione con l'Unione Europea".

Nel servizio le interviste a Gian Carlo Venturini (segretario Pdcs) e Alice Mina (presidente Pdcs)

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