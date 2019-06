La Dc replica a RF: "Non vuole la legge salvabanche"

Gli attacchi di Repubblica Futura sono fuori luogo e hanno il solo scopo di cercare di ricompattare la maggioranza. Così la Dc replica alla nota diffusa ieri sottolineando che “la vicenda tra due consiglieri è diventata politica” e che “con la Reggenza e il Segretario agli interni la nostra è stata l'unica forza politica che ha cercato di riportare il confronto sulle cose”. Le dichiarazioni di Ap, dice il segretario Venturini, non sono molto diverse da quelle di Ciavatta che, ricorda Stefano Canti, ha già chiesto scusa pubblicamente. Cosa c'entra la DC? Su Facebook siamo stati definiti “lo zerbino di Rete”, aggiunge, e nessuno ci chiederà scusa per questi attacchi. Forse, è l'analisi, qualcuno non vuole che vada in porto il progetto salvabanche. Quello elaborato dai gruppi, dice Marco Gatti, è un altro mondo rispetto all'impostazione iniziale del governo. Già si è cercato di strumentalizzarlo con le uscite sul bail in. Senza dubbi, aggiunge, avrà un peso importante sul bilancio dello Stato, ecco perchè serve chiarezza su quanto avvenuto in banca Cis e temiamo che parte della maggioranza questa chiarezza non la voglia. “Sappiamo, afferma Gatti, di pressioni da parte chi non vuole questo progetto di legge e cerca soluzioni diverse per il Cis, con investitori da cui vorremmo tenerci lontano”.