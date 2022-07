La Dc ricorda Clara Boscaglia a 32 anni dalla morte: messaggio ai giovani

In occasione del 32° anniversario della morte di Clara Boscaglia, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera farne memoria, riprendendone le parole:

«Fuori dei nostri brevi confini emergono segni di una nuova trasformazione di incalcolabili proporzioni… una nuova società sta nascendo e si sta sviluppando senza che esista la necessaria comprensione dei suoi meccanismi di funzionamento e senza che alcuno riesca ad impostare le strategie culturali, politiche ed economiche capaci di governare il mutamento... Questi mutamenti raggiungeranno prima o poi anche il nostro Paese, e ad essi bisogna prepararsi in tempo per piegare il progresso tecnologico ad un effettivo miglioramento della condizione umana anche del nostro Paese». (Intervento di Clara al X Congresso PDCS del 1984).



La sua chiara percezione, dunque, del passaggio epocale, già nel 1984, che stava attraversando l’Italia e l’Europa in quegli anni; "un pensiero - scrive la Dc - che oggi come allora richiede sapienza e lungimiranza per capirne gli effetti e coglierne le opportunità". La Democrazia Cristiana, di cui Clara è stata guida saggia e decisa, ribadisce l'impegno a "continuare quest’opera, tenendo sempre al centro il bene della persona e della comunità, al fine di migliorarne davvero la condizione umana".