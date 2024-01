DIREZIONE La Dc risponde ai tatticismi mettendo "al centro i contenuti" Politica in fermento, ma in Via delle Scalette si punta su responsabilità e continuità del lavoro svolto in questa legislatura. I confronti con maggioranza e opposizione proseguono

La centralità dei contenuti rispetto ai tatticismi. Al fermento che anima le forze politiche in queste settimane, la Democrazia Cristiana risponde con fermezza e nel corso di una Direzione improntata sull'analisi dell'attuale scenario, tra “improvvisi movimenti e accordi anche in prospettiva elettorale”, sceglie la strada della visione responsabile della politica, “in linea con i propri valori”. Punto imprescindibile che ha spinto il partito, “anche durante l’attuale legislatura, – si è detto - ad agire sulla base di un’agenda comune che desse priorità a concretizzare proposte, idee, ed obiettivi utili al Paese”.

Centralità dei contenuti ma anche continuità al lavoro ed al percorso avviato da questo Governo e dalla maggioranza come direttrice da seguire. Sforzi che da inizio legislatura – sottolineano - “hanno permesso di mettere finalmente in sicurezza il nostro assetto finanziario ed economico, di dare risposte alle esigenze di famiglie, imprese, lavoratori e delle fasce più deboli, di proiettare la Repubblica verso un futuro di sviluppo e rilancio sul panorama internazionale, con all'apice il perfezionamento dell’accordo di associazione con l’Ue”.

Sarà dunque sul terreno della continuità che il partito sarà disposto a misurarsi con maggioranza e opposizione. I confronti proseguono, come da mandato della Direzione al gruppo dirigente: la porta resta aperta – è la conclusione unanime - a quanti aderiranno ad un progetto in linea con gli obiettivi di stabilità che riteniamo prioritari per noi e per il Paese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: