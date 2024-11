La Dc traccia strategia e obiettivi: governabilità, dialogo con i partiti, valorizzazione di donne e giovani

Dopo la riconferma di Gian Carlo Venturini alla guida del partito, la Dc mette a punto la linea politica per i prossimi anni. Temi e obiettivi messi nero su bianco nella mozione conclusiva del Congresso, approvata all'unanimità. Per il futuro, il Pdcs assicura un approccio responsabile, a favore della persona e della famiglia.

Tra i dossier più urgenti: il contrasto alla denatalità e la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Il partito garantisce impegno per la governabilità. Altro capitolo di peso: il dialogo con le altre forze politiche per "il bene del Paese”, scrive la Dc che guarda, in primis, agli alleati di Governo. Il Pdcs conferma la collaborazione con Alleanza Riformista e rinnova la vicinanza a Libera/Ps e Psd. Di recente su questioni importanti, come l'atto organizzativo dell'Iss, non è mancata una dialettica vivace all'interno della stessa maggioranza.

Sul fronte opposizione, apertura a futuri confronti soprattutto con Domani Motus Liberi e Rf. Tra i punti centrali anche il rinnovamento interno, valorizzando donne e giovani e rafforzando il movimento giovanile.

Nel servizio l'intervista a Manuel Ciavatta (vicesegretario Pdcs)