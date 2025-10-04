La domenica delle Istanze d'Arengo: la Segreteria Istituzionale ricorda il protocollo

Consuetudine e protocollo per un momento dall'alto valore sul fronte della partecipazione alla vita del Paese: Istanze d'Arengo, strumento di democrazia diretta che, come previsto dalle norme statutarie, nella prima domenica successiva all'investitura dei Capitani Reggenti, i cittadini possono esercitare portando nelle mani del Segretario agli Interni, dinnanzi agli stessi Capi di Stato proposte e richieste di pubblico interesse. A marcare il significato della cerimonia, come sempre c'è il protocollo, che la Segreteria Istituzionale ricorda, alla vigilia.

L'istanza va consegnata personalmente almeno da un firmatario (non necessariamente il primo), che sarà a Palazzo Pubblico presenziando all'udienza davanti alla Reggenza, con inizio alle 12.00. Devono essere sottoscritte da sammarinesi maggiorenni; non è previsto un numero minimo di firme, pertanto anche solo un cittadino può presentarne. Ricordato l'interesse pubblico della proposta, inteso come interesse generale di una comunità di individui.

Sulla base del Regolamento n.11 del 2023, la Segreteria Istituzionale si sofferma anche sul dress code che gli istanti dovranno rispettare: abbigliamento consono alla circostanza, formale e sobrio, quale condizione indispensabile per accedere alla Sala del Consiglio Grande e Generale. In particolare, per gli uomini: giacca, camicia, cravatta e pantaloni adeguati; per le donne: giacca con gonna o pantalone oppure abito non smanicato. No ad abiti succinti, jeans, scarpe da tennis.









