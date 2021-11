La firma di un memorandum di intesa suggella la fine del mandato dell'Ambasciatore del Regno Unito, Jill Morris

Nel video Jill Morris e Luca Beccari

Oggi il congedo dell'Ambasciatore del Regno Unito, Jill Morris. Anni di lavoro proficuo, in stretto contatto con le autorità sammarinesi, ma anche con le categorie economiche e sociali, imprimendo una decisa accelerazione nei rapporti bilaterali tra Regno Unito e San Marino, specialmente nell'ultimo anno con importanti accordi siglati e la visita in Repubblica prima del parlamentare Jeremy Hunt, poi della ex premier Theresa May, e di una delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare britannico con cui si sono allacciati legami collaborativi ai più alti livelli istituzionali. Senza dimenticare la partecipazione della Reggenza alla Cop26 di Glasgow.









A chiudere i confronti dell'Ambasciatore Morris tra ieri e oggi nelle varie Segreterie di Stato, il colloquio con il responsabile della politica estera, Luca Beccari il quale ha rimarcato il valore della relazione tra i due Paesi, con l'impegno reciproco di proseguire nel segno della continuità. E poi l'ultimo tassello con la firma di un memorandum di intesa su cinque pilastri – vicendevole sostegno in ambito internazionale, in materia di ambiente, giustizia, commercio e investimenti, promozione delle relazioni in campo culturale - che segna dunque il rafforzamento di una cooperazione già in atto su più fronti.

Infine, il saluto dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini nell'udienza privata a Palazzo Pubblico per il pieno riconoscimento dei tanti risultati diplomatici raggiunti.

Nel video le interviste all'Ambasciatore del Regno Unito a San Marino, Jill Morris e al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.