La Giunta di Domagnano si presenta: focus su partecipazione e territorio

Si è presentata alla popolazione la nuova Giunta di Castello di Domagnano. Nonostante il gruppo sia composto da due liste differenti, il messaggio condiviso è stato di unità. “Il fatto di avere posizioni diverse – è stato detto – è un arricchimento”. Il Capitano di Castello Roberta Cecchini ha sottolineato che da entrambi i programmi elettorali ci sono spunti interessanti per il Castello. “Vogliamo puntare sui giovani, aiutare le famiglie, ampliare la rete di volontariato” ha spiegato.

I membri di Giunta si sono quindi presentati ed hanno aggiornato i presenti sulle attività in corso dopo il passaggio delle consegne con la Giunta uscente rappresentata da Alberto Lazzari e Gian Luigi Ceccaroli. Focus, in particolare, sulla necessità che la popolazione sia partecipe e coinvolta nelle varie iniziative.

Così, dalla platea, sono arrivate molte idee e proposte di grandi e piccole cose per il Castello. Si è parlato anche del progetto che riguarda l'aviosuperficie di Torraccia. Sul punto la Giunta ha detto di voler fare da tramite tra i cittadini e la politica centrale e di aspettare gli esiti della Commissione congiunta che si riunirà nei prossimi giorni.







