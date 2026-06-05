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La Giunta di Serravalle e l'Associazione San Marino-Cina al Forum Globale dei Sindaci in Cina

La delegazione ha partecipato all'incontro di Huangshan dedicato a innovazione e tutela del patrimonio culturale. Visite istituzionali anche a Yangzhou e Shanghai.

5 giu 2026
Nella foto, da sinistra: Emily Lazzari, Maria Nicoletta Gasperoni, Zhou Zhongxing, Andrea Crescentini, Barbara Terenzi, He Yi, Anna Giorgetti, Eros Merlini.
Nella foto, da sinistra: Emily Lazzari, Maria Nicoletta Gasperoni, Zhou Zhongxing, Andrea Crescentini, Barbara Terenzi, He Yi, Anna Giorgetti, Eros Merlini.

Dal 28 al 30 maggio una delegazione della Giunta di Castello di Serravalle, accompagnata dalla presidente dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina Barbara Terenzi, ha partecipato al Forum Globale dei Sindaci di Huangshan, in Cina. L'invito è stato promosso attraverso l'Associazione, in virtù del gemellaggio che lega Serravalle e Huangshan dal 1999, avviato grazie all'opera dello storico presidente Gian Franco Terenzi.

La partecipazione è avvenuta su invito della città cinese, legata a Serravalle da un gemellaggio attivo dal 1999 grazie all'impegno dello storico presidente dell'Associazione, Gian Franco Terenzi.

Il Forum ha riunito rappresentanti di nove città provenienti da diverse parti del mondo per confrontarsi sul tema della coesistenza tra innovazione e preservazione del patrimonio storico e culturale. L'appuntamento ha rappresentato anche un'importante occasione per consolidare i rapporti già esistenti e avviare nuove relazioni istituzionali, attraverso incontri con il sindaco di Huangshan e con le autorità locali.

La missione è proseguita a Yangzhou, dove la delegazione sammarinese ha incontrato il sindaco della città nell'ambito delle attività di cooperazione e scambio internazionale.

La trasferta si è infine conclusa a Shanghai, dove Barbara Terenzi ha accompagnato i rappresentanti di Serravalle presso la sede dell'Associazione del Popolo Cinese per l'Amicizia con i Paesi Esteri di Shanghai, ulteriore momento di confronto e dialogo volto a rafforzare i legami tra la Repubblica di San Marino e la Cina.




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