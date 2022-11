RELAZIONI BILATERALI La Grecia sostiene San Marino nella conclusione dell'Accordo Ue Visita ufficiale del Ministro per l'Immigrazione e l'Asilo della Repubblica Ellenica Notis Mitarachi. L'incontro col Segretario di Stato Beccari e poi l'Udienza dei Capitani Reggenti Berti e Ciavatta

L'arrivo del Ministro greco Notis Mitarachi, in elicottero, poco dopo le 12,15 all'aviosuperfice di Torraccia. Ad accoglierlo l'Ambasciatore di San Marino in Grecia Corrado Carattoni e il direttore del cerimoniale diplomatico Silvia Berti.

Accompagnato dall'Ambasciatore di Grecia a San Marino Eleni Sourani, Notis Mitarachi, Ministro per l'Immigrazione e l'Asilo, ha raggiunto nel primo pomeriggio Palazzo Begni dove è stato ricevuto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Nell'incontro tra i due il punto sullo stato dei rapporti bilaterali che risalgono al 1979, mentre dal 1999 c'è stata l'elevazione a livello diplomatico. “Abbiamo parlato della collaborazione multilaterale e – dichiara Mitarachi – siamo contenti di sostenere San Marino per quel che riguarda la conclusione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea e siamo grati a San Marino per il sostegno alle nostre candidature negli organismi internazionali. Abbiamo anche parlato della crescente crisi migratoria. Ieri ho avuto il piacere di parlarne con il Ministro italiano e abbiamo concordato sulla necessità di sviluppare una politica comune. Ho inoltre ringraziato San Marino per l'accoglienza dei rifugiati ucraini”.

“Un ulteriore incontro istituzionale che – dichiara Beccari – ci permette di esplorare ambiti di collaborazione tra le nostre due realtà. Dunque il tema dei migranti, che include quello dei rifugiati ucraini, la cooperazione per garantire la sicurezza e sfide comuni come quelle legate all'energia e alle materie prime”. All'incontro politico è seguito il reciproco conferimento di alte onorificenze. A Notis Mitarachi la Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata e al Segretario di Stato Beccari la “Ministerial Commendation Medal A’ Class”. La visita ufficiale del ministro greco si è conclusa a Palazzo Pubblico con l'udienza dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. “I nostri paesi sono accomunati da un'antica amicizia che – hanno detto i Capi di Stato – lega non solo i nostri Governi, ma anche i nostri popoli, nella condivisione della democrazia che, proprio dalla Grecia, trova gloriosa origine”.

