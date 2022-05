La guerra in Ucraina approda in Consiglio

Si parlerà del conflitto in Ucraina nel prossimo Consiglio. In Ufficio di Presidenza maggioranza ed opposizione concordano sull'inserire un comma specifico. Lunedì 23 maggio il riferimento del Segretario agli Esteri. Seguirà un dibattito contingentato. L'Aula si riunirà cinque giorni: da mercoledì 18 a martedì 24. Come già annunciato dal Segretario all'Industria approdano, in seconda lettura, le norme per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche e il Progetto di legge “Disciplina del negozio a tempo”. Sei i decreti delegati e altrettante le Istanze d'Arengo, fra cui la richiesta di istituire la “Giornata Internazionale contro omofobia, biofobia e transfobia”. Arrivano, in prima lettura la “Nuova disciplina dell’Istituto Giuridico Sammarinese”; la “Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare"; la “Disciplina in ambito di assistenza alla persona” e il Progetto di legge di iniziativa popolare per l'Istituzione di guardie zoofile volontarie. In ratifica, inoltre, l’Accordo tra San Marino e Italia su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena. Due gli ordini del giorno, entrambi a firma di consiglieri di RF: per una politica nazionale in materia di prezzi del carburante e sull'iter di ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva.