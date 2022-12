La legge di bilancio arriva in Aula

Maratona consiliare, dal 14 al 23 dicembre, con l'Aula impegnata prevalentemente sulla finanziaria, in esame in seconda lettura. Nella seduta di dicembre anche decreti, tra i quali figurano quelli relativi alle emissioni di titoli del debito pubblico. Approda poi in prima lettura il progetto di legge relativo alla istituzione del Distretto Economico a Fiscalità Speciale. Da Repubblica Futura espresse perplessità per una mancata condivisione sul testo, come sull'opportunità di inserirne l'esame in una seduta già di per sé densa.

Tra i commi, anche il gradimento del Direttore generale di Banca Centrale e le ratifiche di accordi, con il Madagascar, sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche, e con l'Ungheria, per la protezione e promozione degli investimenti. Occhi puntati, ancora, sui recenti accordi tra Governo e Sindacati per il riconoscimento di un acconto sulla parte retributiva, verso il rinnovo del contratto del Pubblico Allargato e dei salariati dell'AASLP.