Conclusa giovedì sera in Commissione Finanze, poco prima della mezzanotte, la 'maratona' in sede referente per la cosiddetta legge sviluppo che è stata approvata con dieci voti favorevoli della maggioranza e quattro contrari dell'opposizione. L'esame del pdl ha richiesto sei giornate di lavori, in aula. Dei circa 200 emendamenti iniziali ne sono “sopravvissuti' una ventina, per il passaggio in seconda lettura in Consiglio Grande e Generale.