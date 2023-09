La lezione del Covid, i Capitani Reggenti all'Onu richiamano la dolorosa esperienza: "Serve una strategia globale" I Capi di Stato hanno incontrato Biden e Guterres. Sessione speciale del Consiglio di sicurezza con Zelensky e Lavrov

Implementare una strategia globale, per la prevenzione delle pandemie. Che provocano perdite umane ed amplificano disuguaglianze ed impoverimenti. I Capitani Reggenti portano al centro della riunione di alto livello dell'assemblea generale delle Nazioni Unite la lezione del Covid, che a San Marino ha sfidato il sistema sanitario, provocato morte, inflitto ferite al tessuto sociale ed economico. Ribadita l'importanza di affrontare le emergenze tramite un approccio multidisciplinare. Citato in questo contesto l'esempio del CEMEC, l'European Centre for Disaster Medicine, coinvolto fin dal 1986 nella ricerca, analisi attuazioni di strategie avanzate per la salvaguardia della salute pubblica. Espresso infine l'auspicio che l'Oms continui a supportare i network dei piccoli Paesi e che le Organizzazioni Internazionali conducano i paesi ad adottare misure condivise, avvallate da competenti autorità scientifiche, per garantire salvaguardia efficace. “Insieme possiamo costruire un futuro resiliente e sicuro per tutti i popoli della Terra“, hanno concluso.

La Reggenza ha poi partecipato, presso il Metropolitan Museum of Art, al ricevimento offerto ai Capi Delegazione dal Presidente americano, Joe Biden, con il quale si sono intrattenuti per un breve colloquio. La Reggenza ha inoltre avuto un articolato momento di incontro e confronto con la Rappresentanza diplomatica sammarinese accreditata alle Nazioni Unite, alla quale ha espresso gratitudine per l’ampio e qualificato impegno profuso.

Proseguono intanto i lavori dell'Assemblea. Nel pomeriggio sessione speciale del Consiglio di Sicurezza, con al centro la possibilità di un vertice internazionale sulla pace promosso dall'Ucraina ed al quale hanno partecipato sia il presidente ucraino Zelensky che il ministro degli Esteri russo Lavrov. In tarda serata ora italiana, infine, il primo discorso di Giorgia Meloni al Palazzo di Vetro. La premier italiana è arrivata a New York con l'intento di portare al centro della 78esima assemblea la questione migranti. Così come confermano le sue prime dichiarazioni.

