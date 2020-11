ELEZIONI GIUNTE 2020 La lista "Domagnano al centro" punta su viabilità, sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale

Verso le elezioni delle Giunte. Si presenta alla popolazione in Sala Montelupo la lista unica “Domagnano al centro”. 13 i candidati: Marcello Andreani, per l'incarico di Capitano di Castello. Illustrati i punti del programma che spaziano dalla riqualificazione del verde pubblico alla sistemazione delle aree interne ed esterne alla scuola, fino al miglioramento della viabilità. Avanzata anche la proposta di installare nelle zone più sensibili del castello un sistema di videosorveglianza per maggiore sicurezza; mentre sul fronte culturale l'intenzione sarebbe quella di valorizzare gli scavi archeologici in zona Paradiso, “rendendoli visibili nella loro autentica originalità”.

