TERRITORIO La maggioranza difende la Pianificazione Strategica Territoriale: "Svolta attesa da 30 anni” Secondo le forze governative la nuova normativa introduce "un modello di governo del territorio moderno, dinamico e orientato alla sostenibilità"

La maggioranza difende la Pianificazione Strategica Territoriale: "Svolta attesa da 30 anni”.

La maggioranza difende la Pianificazione Strategica Territoriale, definendola “una svolta attesa da oltre 30 anni” per il Paese e respingendo le critiche delle opposizioni. In una nota, le forze di governo sottolineano come il provvedimento introduca strumenti “moderni, flessibili e dinamici” per la gestione del territorio, con l’obiettivo di superare i limiti del vecchio Piano regolatore.

Secondo la maggioranza, la nuova normativa introduce "un modello di governo del territorio moderno, dinamico e orientato alla sostenibilità", fondato su "tutela dell'interesse pubblico, qualità della vita, rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo". Lo sviluppo viene così reinterpretato non come "espansione indiscriminata, ma come riqualificazione dell'esistente, recupero degli spazi già urbanizzati e valorizzazione del patrimonio territoriale".

Tra le novità sottolineate, le funzioni abitative innovative - co-housing, studentati e comunità abitative - presentate come strumenti per rispondere "in modo concreto all'emergenza abitativa", anche in vista della "crescita dell'Università e della necessità di attrarre giovani e studenti nel Paese". Alle critiche dell'opposizione, definite "spesso infondate e strumentali", la maggioranza risponde rivendicando "più trasparenza" e un percorso "serio e aperto".

Il testo, già approvato in Commissione con nove voti favorevoli e due contrari, è ora atteso all’esame del Consiglio Grande e Generale, in un clima politico che resta acceso tra maggioranza e opposizione.

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