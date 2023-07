ASSESTAMENTO DI BILANCIO La maggioranza incontra i sindacati. Mercoledì 19 luglio manifestazione sul Pianello

Scenderanno in piazza mercoledì 19 luglio, a Consiglio in corso, i sindacati a sostegno delle richieste sulla politica dei redditi e per dire no alle residenze fiscali non domiciliate, inserite nel Progetto di legge di assestamento di bilancio. Si profila un luglio caldo, dunque, non solo sul fronte meteorologico. La maggioranza avverte le tensioni e a Murata si confronta con i rappresentanti delle tre sigle sindacali e le associazioni dei consumatori per tentare una mediazione o comunque capire se ci siano margini per recepire e tradurre in emendamenti alcune richieste delle parti sociali, deluse dal recente incontro con il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. Dialogo aperto: lunedì al tavolo con la maggioranza si siederanno anche le associazioni di categoria.

