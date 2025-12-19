La maggioranza rivendica coesione, conti in ordine e pensa alla modifica del regolamento consiliare

La maggioranza rivendica coesione, dopo le frizioni emerse nel dibattito consiliare e vede nella manovra un passaggio decisivo per una gestione ordinata dei conti pubblici, ridurre il debito e creare in prospettiva margini per gli investimenti. “Credo sia una manovra finanziaria – dichiara Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista – sicuramente utile per il Paese. Sofferta e sacrificata perché siamo dovuti restare in silenzio e sopportare tutta una serie di affermazioni poco credibili. Su questi argomenti ci torneremo con una serie di provvedimenti di legge. Di sicuro l'economia della Repubblica sta molto bene”.

Rimarcata con soddisfazione la drastica riduzione del disavanzo rispetto alla prima lettura: “Da una parte – osserva Giovanna Cecchetti di Elego – il grande lavoro di maggioranza e Governo che ha ridotto il disavanzo da 36 a 13 milioni senza toccare il welfare, dall'altra l'accoglimento di emendamenti che la maggioranza e il Governo avevano nelle loro corde e che erano già pronti nei provvedimenti di legge che saranno presentati il prossimo anno".



“All'interno di questa finanziaria – ha sottolineato Massimo Andrea Ugolini del Pdcs – anche stanziamenti per opere importantissime: fondi destinati alla medicina territoriale, l'hospice di lungo degenza, infrastrutture per il 'dopo di noi', l'adeguamento della piscina multieventi per poi poter ospitare eventi internazionali, l'ampliamento del parcheggio della Baldasserona, al Kursaal, lo spostamento della gendarmeria per liberare spazio utile al turismo congressuale, la riqualificazione del cinema turismo.

“Un massiccio lavoro di maggioranza e Governo – afferma Michele Muratori di Libera -: da una parte la revisione della spesa, dall'altra un occhio agli investimenti e allo sviluppo. Chiudiamo l'anno consapevoli di aver fatto dei progetti di legge molto importanti e per il 2026 c'è ottimismo sui progetti che non siamo riusciti a portare a termine in questa sessione. Uno su tutti, l'Icee”.

Da tutte le forze politiche di maggioranza evidenziata la necessità di efficientare la speditezza dei lavori dell'aula: “E' inevitabile – dichiara Paolo Crescentini del Psd – che si debba andare a cambiare il regolamento consiliare. Non per togliere la parola alle forze di opposizione ma perché è necessario che le maggioranze di turno non siano ostaggio delle forze di opposizione durante i dibattiti. Non dimentichiamolo: l'allungamento dei tempi del Consiglio, significa anche tante spese pubbliche in più a carico dei contribuenti”

Rimarcati gli effetti positivi della manovra anche sul rifinanziamento del bond, dopo il recente upgrade delle agenzie di rating Fitch e Morningstar che rafforza la credibilità internazionale di San Marino, in un contesto di piena occupazione e crescita del Prodotto interno Lordo. La maggioranza dunque lancia un messaggio di fiducia al Paese in chiusura del 2025 guardando al 2026 con rinnovato ottimismo.









