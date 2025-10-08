COMMISSIONE FINANZE La maggioranza tira dritto, riforma Igr vicina all'approvazione Mancano oramai solo tre articoli al via libera finale, in sede referente

Volge al termine in Commissione Finanze l’esame della riforma dell’Imposta Generale sui Redditi, con l’approvazione degli articoli dal 42 al 50. Tra i punti principali, la possibilità di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo per velocizzare la riscossione, misura che però le opposizioni ritengono inefficace senza software adeguati, personale sufficiente e cooperazione internazionale pienamente operativa.

Fissata strutturalmente al 31 ottobre la scadenza per i rimborsi IGR. Sul fronte sanzioni, il Governo punta a un impianto più coerente con la progressività, inasprendo le violazioni più gravi e correggendo storture che rendevano più oneroso il ravvedimento, mentre l’opposizione chiede trasparenza su gettito e tassi di evasione.

Viene poi aggiornato l’elenco delle deduzioni e detrazioni: modificate le spese SMAC, dentistiche e per affitti, introdotte nuove detrazioni per babysitter e prodotti per l’infanzia, eliminate le spese veterinarie. Le opposizioni criticano inoltre la limitazione delle donazioni ai soli enti residenti, ritenendola un disincentivo alla solidarietà internazionale.

Approvato anche l’articolo 48-bis, che introduce un adeguamento automatico biennale degli scaglioni IGR al costo della vita, con un tetto del 6% e avvio previsto dal 2028. Il meccanismo protegge il potere d’acquisto ma dalle opposizioni è giudicato tardivo e troppo prudente rispetto ai recenti picchi inflattivi.

L'esame del pdl – mancano solo tre articoli - procede senza sorprese o defezioni: maggioranza compatta nel sostenerlo, opposizione altrettanto compatta nel contrastarlo. Il voto finale atteso nel pomeriggio.

