La ministra Calderone: "Con San Marino impegno comune per lo sviluppo del lavoro"

l'intervista a Marina Elvira Calderone e Teodoro Lonfernini

Con la fine dell'emergenza pandemica era necessario riavviare i rapporti tra i ministeri, tanto più che dallo scorso autunno in Italia si è insediato un nuovo governo. La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha subito accettato di fissare un vertice nella sede di via Veneto. Il lavoro transfrontaliero, con gli oltre 7000 cittadini italiani impiegati a San Marino, il rapporto con l'Organizzazione mondiale del lavoro, in vista della prossima partecipazione di entrambi i Paesi all'assemblea annuale mondiale del prossimo giugno, il percorso di associazione con l'Unione Europea, sono alcuni dei temi toccati. Assoluta disponibilità, infine, ad una prossima visita a San Marino da parte della ministra, per conoscere da vicino le imprese e i lavoratori della Repubblica.

Nel video l'intervista a Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e Politiche Sociali, e a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro