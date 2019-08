La minoranza propone una riflessione in Consiglio sulla politica estera di San Marino

In Commissione esteri è stato respinto l'ordine del giorno presentato dalla minoranza con il quale in comma comunicazioni ha sollecitato la Segreteria competente a riferire in un apposito comma, in Consiglio, sulle scelte di politica estera ed i criteri con cui stanno incrementando le relazioni e gli incarichi diplomatici. La maggioranza ha rivendicato una posizione di San Marino chiara, che rispetta da secoli la sua posizione neutrale. Il dibattito in Consiglio pertanto non ci sarà.