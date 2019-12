GOVERNO La nuova Maggioranza: "Soddisfazione per l'equilibrio raggiunto" Questa mattina la comunicazione ufficiale dell'accordo alla Reggenza

Con largo anticipo rispetto al limite dei 15 giorni previsti per legge, in mattinata una delegazione del Pdcs guidata dal segretario Gian Carlo Venturini, alla luce del mandato esplorativo ricevuto il 10 dicembre scorso, è salita a Palazzo per consegnare alla Reggenza il documento che ufficializza l'accordo per la formazione della maggioranza di Governo con la coalizione Domani in Movimento e Noi per la Repubblica. Una maggioranza che così esprime – lo ricordiamo – 44 consiglieri. “Obiettivo: dare quanto prima un Governo al Paese”. A gennaio infatti i primi impegni importanti, a cominciare da quello con il Fondo Monetario. Conclusa la fase di negoziazione, dunque, i Capi di Stato hanno in giornata convocato il Consiglio Grande e Generale per lunedì 23 dicembre.

La nuova maggioranza non nasconde la soddisfazione per l'equilibrio raggiunto. “C'è una squadra e ci sono i numeri, - dice Elena Tonnini - restano da definire alcuni dettagli sulle deleghe delle varie Segreterie” (confermato ad oggi lo schema 5-3-2), mentre per il programma gli incontri continuano a ritmo serrato per cercare di raccogliere tutte le sensibilità. “Oltre alle tematiche urgenti da affrontare - tiene poi a sottolineare - Rete comunque non rinuncerà al ruolo di controllo che lo ha sempre contraddistinto”. Gerardo Giovagnoli per NpR si compiace per la velocità con cui è stata trovata l'intesa e assicura che nei prossimi giorni “si lavorerà H24 per mettere subito a fuoco le priorità” ed imprimere una forza propulsiva riformista all'azione di Governo. Fabio Righi rimarca invece il ruolo che Domani Motus Liberi intende ritagliarsi, quello cioè di portare la concentrazione sulle cose da fare, cercando di dare più concretezza possibile. Sull'esclusione di Libera, infine, il commento è unanime: “questo fa parte della negoziazione – dicono – e conta il risultato elettorale”.

Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini (Segretario PDCS)

