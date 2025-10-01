INSEDIAMENTO REGGENZA La nuova Reggenza: i profili di Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

Matteo Rossi è nato a Rimini 39 anni fa ed è padre di Gianluca e Pietro. Nel 2011 si laurea in Scienze della comunicazione a Bologna e l'anno successivo aderisce al Partito dei Socialisti e dei Democratici, diventandone presidente cinque anni dopo. Entra per la prima volta in Consiglio nel 2019, riconfermato alle ultime elezioni politiche. Capogruppo consigliare del PSD fa parte di diverse commissioni del Gruppo Nazionale di San Marino presso l'Unione Interparlamentare e della Delegazione alla XIX Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Paesi dell'iniziativa Adriatico Ionica. Appassionato di sport e giornalismo è membro dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, forte in legame con il Tre Penne di cui è oggi tesserato e con cui nel 2012 e 2013 ha vinto da giocatore due campionati e un trofeo federale. Nel suo curriculum vanta anche presenza nei preliminari di UEFA Champions League, Europa League e nelle nazionali giovanili Under-19 e Under-21. Lavora come funzionario al provveditorato scolastico, ama cucinare, tra i suoi interessi troviamo anche escursionismo, sci e storia. Sale alla Suprema Magistratura per la prima volta.

Prima Reggenza anche per Lorenzo Bugli, nato a Borgo Maggiore 30 anni fa, si iscrive al PDCS nel 2013. Per cinque anni è presidente dei Giovani Democratico Cristiani, rafforzando i rapporti internazionali con il Partito Popolare Europeo. Entra per la prima volta in Consiglio nel 2019 per poi essere rieletto nel 2024. È membro di commissioni consigliari, tra cui quella mista per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Fa inoltre parte della Delegazione sammarinese presso l'Unione Interparlamentare, di cui è stato presidente, ed è vicepresidente dell'Internazionale Democratica Centrista, contribuendo alla fondazione del suo movimento giovanile. Iscritto all'Istituto di Studi Filosofici di Lugano, lavora nel settore commerciale e assicurativo con esperienze di responsabilità nella comunicazione e nello sviluppo aziendale. Appassionato di calcio a cinque, come presidente del Murata, ha guidato il suo rilancio in competizioni europee. Storiche le recenti vittorie nel girone preliminare di Champions League in Macedonia del Nord, dove ha sfiorato la qualificazione. Attivo nel volontariato da anni e capo equipe della colletta alimentare.

