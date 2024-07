La politica guarda al prossimo Consiglio, quando giurerà la squadra di Governo

Consegnati dal Pdcs alla Reggenza Programma ed elenco dei Segretari di Stato, ora alla maggioranza non resta che affrontare l'ultimo fondamentale step: il giuramento della squadra di Governo. Venerdì è stato convocato un ufficio di Presidenza che fisserà la data del Consiglio, che si presume si riunirà la prossima settimana e che vedrà, all'ordine del giorno, anche il giuramento dei consiglieri che entreranno in parlamento in sostituzione dei membri dell'Esecutivo e il dibattito sul programma.

Riguardo a nomi e deleghe del Congresso di Stato, la partita – come noto - è chiusa, e la squadra è così composta: Per la Dc Luca Beccari ad Affari Esteri e Politici, Cooperazione Economica Internazionale e Transizione Digitale; Marco Gatti a Finanze e Bilancio, Trasporti ed Energia; Mariella Mularoni a Sanità e Sicurezza Sociale, Affari Sociali e Pari Opportunità; Stefano Canti a Giustizia, Previdenza e Famiglia; Teodoro Lonfernini ad Istruzione e Cultura, Università e Ricerca Scientifica, Politiche Giovanili.

Alleanza Riformista vede Rossano Fabbri nel ruolo di Segretario Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport. Per Libera a Matteo Ciacci vanno Territorio e Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile e Rapporti con l'Azienda Lavori Pubblici; ad Alessandro Bevitori Lavoro, Programmazione Economica, Rapporti con l'Azienda dei Servizi, Transizione Ecologica e Innovazione Tecnologica.

Infine, per il Psd, Andrea Belluzzi ad Affari Interni, Funzione Pubblica, Affari Istituzionali, Rapporti con Giunte di Castello e Semplificazione Normativa mentre Federico Pedini Amati a Turismo, Poste, Cooperazione, Expò, Informazione e Attrazione Investimenti Turistici.

Quanto al programma, è diviso in 4 capitoli, con le linee da seguire negli ambiti istituzionale, economico, sociale e ambientale.

