La politica si interroga sul futuro di Banca di San Marino, dopo il via libera a maggioranza dell’assemblea dei soci dell’Ente Cassa di Faetano alla rimozione della clausola che apre all’acquisizione del controllo da parte di un gruppo bulgaro. In Commissione Finanze, Nicola Renzi, di Repubblica Futura, ha espresso preoccupazione per la scarsa trasparenza e l’assenza di informazioni istituzionali, chiedendo un piano governativo coordinato per il sistema bancario, anche in vista dell’accordo con l’UE. Emanuele Santi, di Rete, ha definito inaccettabile il silenzio del Governo, invocando chiarezza. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha assicurato che l’esecutivo segue con attenzione il dossier tramite la Banca Centrale, sottolineando l’importanza di non scoraggiare investitori seri.

Gian Nicola Berti, di Alleanza Riformista, ha messo in guardia contro il rischio di delegittimare le autorità di vigilanza con polemiche pubbliche mentre Gaetano Troina di Domani Motus Liberi ha chiesto rassicurazioni e una comunicazione efficace, evidenziando i timori diffusi tra la cittadinanza. Dai banchi di Libera, Luca Boschi ha precisato che non si tratta di una crisi bancaria, ma di una normale trattativa da valutare nelle sedi competenti; Iro Belluzzi ha auspicato che certe scelte vegano fatte solo dopo la firma dell’accordo UE e la definizione dell’addendum; Luca Della Balda ha invitato a evitare giudizi affrettati, confidando nella capacità della Banca Centrale di valutare l’idoneità dell’investitore.

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha affermato che San Marino dispone oggi di un sistema bancario più maturo e trasparente, capace di attrarre investitori, e ha invitato a lasciare spazio alle verifiche tecniche e alle scelte politiche future sul sistema finanziario. In commissione, in seduta segreta, anche il punto sul processo di cartolarizzazione.