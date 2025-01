UFFICIO DI PRESIDENZA La politica torna in Aula: sei giorni di Consiglio dal 13 al 20 gennaio Al via, intanto, giovedì 9 gennaio la maratona in Commissione finanze sulla legge sviluppo

La politica torna in Aula: sei giorni di Consiglio dal 13 al 20 gennaio.

Riparte il Consiglio Grande e Generale: nel pomeriggio in Ufficio di Presidenza la stesura del consueto, ricco ordine del giorno. Si torna in Aula da lunedì 13 gennaio e fino a lunedì 20 gennaio, per un totale di sei giorni. La prima sessione del 2025 si apre con diversi commi rinviati nelle precedenti sedute: sul fronte Banca Centrale in sospeso la nomina di due membri del Consiglio Direttivo e le modifiche allo Statuto, nonché il punto sulla predisposizione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario con l'approvazione degli indirizzi generali. Tra i Pdl in prima lettura, quello rinviato in materia di giustizia con le modifiche al Codice Penale nella parte relativa ad appropriazione indebita e amministrazione infedele e quello sulle Comunità dei Cittadini residenti all'estero. In Aula anche il Pdl sull'ICEE e le norme sulla cittadinanza per naturalizzazione, entrambi sempre in prima lettura.

C'è attesa poi per il progetto di legge qualificata che istituisce la Commissione consiliare speciale per le riforme istituzionali, per cui sarà richiesta la procedura d'urgenza. Oltre al pacchetto Istanze d'Arengo, sempre nutrita la lista del decreti delegati in ratifica che include, tra gli altri, quello per apportare modifiche alla Disciplina delle attività economiche e quello per rivedere l'ordinamento interno e il fabbisogno dell'Azienda Lavori Pubblici. Non passano inosservate al comma 14 le dimissioni di Fabio Pedini da Presidente dell'Aass, nomina al centro di un acceso dibattito e attacchi incrociati, a fine novembre, nella seduta consiliare di fine novembre.

Spazio anche alla programmazione strategica triennale dell'Università sulla scorta della recente audizione del Rettore, Corrado Petrocelli in Commissione, con diverse indicazioni per favorire il progressivo sviluppo dell'ateneo.

Al via, intanto, domani 9 gennaio la maratona in Commissione finanze sulla legge sviluppo con la sua ingente mole di emendamenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: