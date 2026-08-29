La politica torna in campo tra famiglia, fine vita, Europa e la nomina della nuova Reggenza

La politica sammarinese torna a pieno regime. Dopo la pausa di agosto riparte il Consiglio Grande e Generale, con un'agenda fitta di temi che toccano da vicino la popolazione. A cominciare dalla legge sulla famiglia, che introduce nuovi sostegni alla natalità: dall'estensione dei congedi al riconoscimento del caregiver familiare, fino alle tutele per le lavoratrici autonome. Un intervento che assume ancora più peso alla luce degli ultimi dati demografici: nel primo semestre del 2026 le nascite sono diminuite del 19,5%. Grande attesa anche per la relazione del Congresso di Stato sulle iniziative intraprese a tutela degli interessi dello Stato e per il recupero patrimoniale, punto rimasto inevaso dalla seduta di luglio. Il Segretario alla Giustizia Stefano Canti aggiornerà l'Aula sui dossier legati alle principali crisi bancarie e finanziarie del Paese, illustrando lo stato delle azioni giudiziarie e finanziarie avviate per recuperare capitali e risarcire i danni provocati da condotte illecite ai danni dell'economia pubblica. Approderanno poi in Aula le due relazioni sugli abusi sessuali sui minori, depositate a inizio estate dalla Commissione tecnico-amministrativa. Divise sull'individuazione delle cause, convergono però su un punto: la necessità di intervenire sulle vulnerabilità del sistema attraverso riforme.

Tra i dossier più delicati e di maggiore interesse pubblico anche la seconda lettura della legge sul fine vita. Restando sul terreno dei diritti civili, tre istanze d'Arengo dell'Associazione 121 chiedono l'estensione delle tutele e il riconoscimento giuridico per la comunità LGBTQ+. La prima - lo ricordiamo - punta a introdurre la possibilità, per chi ha intrapreso un percorso di transizione di genere, di vedere riconosciuto il cambiamento di sesso anche sui documenti ufficiali mentre le altre due riguardano i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, compreso il riconoscimento legale degli atti di nascita registrati all’estero.

Sono 14, complessivamente, le istanze che il Consiglio dovrà esaminare entro settembre. Un mese scandito anche da un altro appuntamento istituzionale: il 15 settembre l'Aula interromperà i lavori per eleggere i prossimi Capitani Reggenti. I nomi individuati sono Gerardo Giovagnoli per il PSD e William Casali per il PDCS. L'ufficializzazione da parte dei rispettivi partiti è attesa nei primi giorni della prossima settimana. Per entrambi sarebbe la prima volta sullo scranno più alto della Repubblica. Un semestre destinato a coincidere con un passaggio storico per San Marino: la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, prevista tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre. Ed è proprio sul rapporto con l'Europa che potrebbe aprirsi un nuovo fronte politico: approderà infatti in prima lettura il progetto di legge di D-ML che punta a rendere obbligatorio il referendum confermativo sugli accordi internazionali.







