La premier Meloni a San Marino Rtv sulla guerra israelo-palestinese: "Navi italiane pronte a portare aiuti umanitari a Gaza" Firmato ad Acqualagna l'accordo di coesione tra Governo e regione Marche: 540 milioni per le infrastrutture. Bagno di folla della Presidente del Consiglio tra gli stand della fiera del tartufo. Tappa nella casa natale di Enrico Mattei

Tappa marchigiana per la premier italiana Giorgia Meloni che si è recata ad Acqualagna, nella giornata inaugurale della fiera del tartufo, per la firma dell'accordo di coesione con il presidente della regione marche Francesco Acquaroli, che mobiliterà, complessivamente fondi per circa 540 milioni di euro. Verranno destinati alle infrastrutture, compresi i porti e la 'pedemontana', ma anche ai tanti borghi della regione, con ricadute, dunque, anche sul piano turistico. Conclusi gli impegni istituzionali, 'bagno di folla', per la Presidente del Consiglio che ha passeggiato tra gli stand della fiera, facendo una puntata anche alla casa natale di Enrico Mattei, ritenuto da Giorgia Meloni, un esempio per le politiche energetiche. Parlando coi giornalisti si è soffermata anche sul dossier israelo-palestinese, al centro dell'agenda internazionale: “Sono molto preoccupata – ha dichiarato a San Marino Rtv – ma alla preoccupazione bisogna reagire facendo qualcosa. L'Italia sta cercando di mantenere una posizione il più possibile equilibrata che abbiamo espresso ad ogni livello, dall'Unione Europea, ai nostri alleati del G7, fino all'Assemblea dell'Onu. Abbiamo cercato di non avallare tentativi di divisione e di trasformazione di questo problema in un conflitto che potrebbe avere dimensioni inimmaginabili. Siamo impegnati sul fronte umanitario, sia in tema di liberazione degli ostaggi – con contatti quotidiani – sia sul tema della crisi umanitaria di Gaza. Ho parlato col Ministro della Difesa Guido Crosetto che è pronto ad inviare eventualmente della navi che, precauzionalmente, si trovano già a Cipro e sono pronte per raggiungere le coste di Gaza per portare aiuti umanitari. Credo sia una fase nella quale serve molta concentrazione e molta lucidità”.

