POLITICA ITALIA La promessa di Giorgia Meloni: "Nel 2026 focus su crescita e sicurezza" Su Groenlandia: "Anche l'Italia avrà una sua strategia". Su Crans-Montana: "Troppi perché senza risposta, su alcuni aspetti saremo implacabili"

A Roma la conferenza stampa della presidente del Consiglio Meloni organizzata dall'ordine dei giornalisti e associazione stampa parlamentare. Si parte con la protesta della Federazione nazionale stampa italiana, che ricorda come esistano giornalisti da 10 anni senza contratto, nonostante agli editori siano stati concessi finanziamenti milionari. Nonostante la segretaria Fnsi Costante abbia chiarito che non era una protesta contro il governo, la presidente del Consiglio non la prende bene.

Crescita e sicurezza sono i focus del 2026, promette, sulla sicurezza si cambia passo, aggiunge, poi affronta i temi di più stretta attualità: Groenlandia e Venezuela, sulla prima ritiene assai improbabile che gli Stati Uniti avviino azioni militari che considera controproducenti, ma l'area è strategica, e annuncia strategie anche italiane. Il Venezuela offre l'occasione per attaccare la sinistra, che sta sempre dalla parte sbagliata della storia, dice, vorrebbe anche insegnare agli esuli venezuelani come ci si comporta da venezuelani. Qualcuno, forse nemmeno della stampa, applaude sulla dichiarazione seguente. Sulla nuova legge elettorale spera in una collaborazione con l'opposizione perché, spiega, avere una maggioranza solida al governo conviene a tutti, non solo a noi, promette 100mila abitazioni a prezzo calmierato nei prossimi dieci anni, poi parla di Crans-Montana e le sue parole sono assai dure.

Nel video gli interventi in conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni



