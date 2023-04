SFIDA ENERGETICA La proposta di D-ML: "Una comunità energetica nazionale sul territorio di San Marino" Serata pubblica lunedì 24 aprile alla sala Montelupo di Domagnano

Come si vince la sfida energetica? Una domanda ricorrente, specialmente negli ultimi tempi con i costi delle risorse lievitati. Imprese e cittadini guardano con interesse crescente alla necessità di sicurezza ed autonomia energetica. La costruzione del cambiamento, la tanto richiamata transizione, passa in primis dalla consapevolezza degli obiettivi che si vorrebbero raggiungere. La politica si muove in maniera trasversale con progetti e proposte legati alla sostenibilità, mantenendo alta l'attenzione sul dibattito. Dai banchi della maggioranza, DOMANI Motus Liberi rilancia una propria risposta verde sul territorio e dedica al tema un incontro pubblico in programma lunedì 24 aprile alle 20.30 a Domagnano. Ma San Marino avrebbe le potenzialità per diventare un esempio per l'estero su questo terreno? “Rispondo in modo diretto: sì avrebbe le potenzialità – dice il Presidente di DOMANI Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi - e chiaramente il tema dell'approvvigionamento energetico, dell'autonomia energetica, è un tema di interesse mondiale. La Repubblica di San Marino nono è sicuramente esente da tale tematica. Vogliamo come partito proprio affrontare il tema in tipico stile DOMANI Motus Liberi, quindi 'poche parole al vento ma tanta concretezza'. Abbiamo dei progetti sul tavolo, vogliamo affrontare il tema della comunità energetica nazionale sul territorio di San Marino, quindi con l'implementazione di un impianto fotovoltaico sul territorio, e confrontandosi con la cittadinanza capire anche dove reperire le risorse economiche, un po' come abbiamo fatto in passato anche con altri progetti quali San Marino 20230 o la digitalizzazione per quel che riguarda Amazon Web Services. Insomma il partito ha sempre questo approccio concreto e lo vuole avere anche su questa tematica”.

Nel video l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, Presidente DOMANI Motus Liberi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: