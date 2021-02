La proposta di Libera sull'uso della liquidità interna

Per evitare il rischio del vortice del debito estero, Libera rilancia la propria proposta sull'uso della liquidità interna “con specifici strumenti finanziari: buoni in tranche da 20 milioni; scadenza breve, bi-trimestrale; remunerazione fino all'1,75%; rivolti alle banche, con specifici incentivi per il collocamento, ma anche alle famiglie e ai tanti cittadini e residenti che negli anni, ricordiamo, hanno spostato un miliardo di risparmi fuori territorio”. Per il partito d'opposizione sarebbe un modo “per dare un impulso al nostro sistema, incentivando il rientro dei capitali visto che le risorse con l’operazione Titano Bond della Dc si è aperta la strada del debito che, ribadiamo, ora va reso sostenibile”.