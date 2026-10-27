La rabbia delle piazze interroga i giovani politici sammarinesi Condanna unanime della violenza, ma l’invito è a guardare oltre gli scontri

Le immagini degli scontri e delle vetrine infrante nelle piazze italiane accendono il confronto anche a San Marino. La condanna della violenza è unanime, ma i rappresentanti delle forze politiche giovanili del Titano concordano su un punto: fermarsi all'ordine pubblico significa ignorare le radici del malessere. Per Domani - Motus Liberi, la rotta è tra prevenzione e fermezza: il diritto al dissenso è sacro, ma «esiste un confine invalicabile» quando sfocia nella sopraffazione. La risposta parte da scuola e famiglia: educazione civica, supporto psicologico e luoghi concreti per studiare, fare sport e aggregarsi. Chiedere responsabilità esige creare le condizioni per esercitarla, garantendo piena tutela alle forze dell'ordine.

Distingue il quadro europeo da quello italiano Marco Mularoni, Presidente dei Giovani Democratico Cristiani. Se i grandi cambiamenti nascono spesso dai giovani, oggi alle prese con carovita, casa e stipendi, sui fatti italiani – come quelli di Milano – è netto: difficile persino rintracciare una motivazione reale, se non lo sfogo della rabbia. Violenza, vandalismo e distruzione restano inaccettabili.

Per Tommy Fantini, Segretario di GenSM, «la cattiva politica si combatte con la buona politica». Sbagliato colpevolizzare un'intera generazione per le azioni di pochi. Sul Titano, aggiunge, la piazza non è sentita come un'urgenza: il caro affitti esiste, ma la rete sociale costruita negli anni ha contribuito ad attenuare le difficoltà. Per Erica Valentini, Presidente della Commissione per le Politiche Giovanili, proteste e scioperi sono strumenti concreti in una società che «parla tanto dei giovani, ma fa poco per ascoltarli». Non si può confondere chi manifesta con chi devasta. Valentini individua anche un problema educativo, familiare e di valori. E guarda dentro San Marino: l'istruzione resta un'eccellenza, ma non tutti i percorsi di studio trovano sbocco sul territorio e sulla casa il disagio è reale. Senza l'aiuto della famiglia, per molti giovani costruirsi un'autonomia diventa proibitivo. D'accordo sul tema casa Emily Lazzari, Presidente di Generazione Libera: protestare significa avere a cuore il Paese, ma la violenza produce l'effetto opposto, spostando i riflettori soltanto sui danni.

Andrea Menicucci di Repubblica Futura legge invece nelle piazze il «termometro» di un clima sociale sempre più caldo: si studia di più ma le prospettive si restringono, si lavora ma acquistare diventa sempre più difficile. La frustrazione esplode dove mancano spazi di confronto, mentre i social esasperano la polarizzazione, trasformando il dibattito in scontro tra tifoserie: «Se scendi in piazza sei comunista, se condanni la violenza sei fascista».

A chiudere il cerchio è Giovanni Zonzini di Rete, che vede nelle mobilitazioni un «insperato moto di vitalità»: la reazione di generazioni impoverite nel presente e private di una prospettiva per il futuro. La violenza va condannata, ma quelle piazze, avverte, non possono essere affrontate soltanto come un problema di ordine pubblico o qualcosa da reprimere: prima di tutto, vanno ascoltate.

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