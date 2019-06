La Reggenza a Ginevra per i 100 anni dell'OIL. Domani l'intervento in Plenaria

I Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori a Ginevra per le celebrazioni del Centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Accompagnati dal Segretario di Stato Andrea Zafferani, domani mattina parteciperanno alla cerimonia d’accoglienza a Loro riservata dal Direttore Generale dell’Organizzazione, Guy Rider. Poi nel tardo pomeriggio interverranno in plenaria di fronte all’Assemblea che riunisce le delegazioni tripartite degli Stati, in rappresentanza del settore governativo, imprenditoriale e sindacale dei Paesi aderenti all’OIL.

Mercoledì la Reggenza si sposterà a Losanna per incontrare il presidente del CIO, Thomas Bach; la visita al Palazzo del Comitato Olimpico Internazionale si svolgerà alla presenza dei vertici del Comitato Olimpico Sammarinese, il presidente Gian Primo Giardi e il Segretario generale Eros Bologna. I Capi di Stato si trasferiranno poi a Nyon, dove visiteranno la sede UEFA accolti dal Vice segretario generale, Giorgio Marchetti, e dal Capo del National Associations Development, Thierry Favre. Ad attenderli sul posto il Direttore generale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Alberto Pacchioni.