La Reggenza a Grenoble: vicinanza ai cittadini residenti all'estero

I Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori in visita in Francia, nei giorni scorsi, in occasione del 40° anniversario del Consolato e dell'Associazione sammarinese a Grenoble. Accompagnati dal Segretario agli Esteri, Nicola Renzi e dall'Ambasciatore Savina Zafferani, i Capi di Stato sono stati accolti dal Console Eliane Rastelli e dal Presidente dell'Associazione, Christian Mazza. “Una tappa importante, - si è detto - non solo per i temi affrontati, ma anche perché l'ultimo incontro delle massime autorità dello Stato con la Comunità risale al 1981”.

Una visita che è per i Capi di Stato testimonianza della vicinanza delle Istituzioni ai tanti sammarinesi che da anni risiedono all'estero, certi che il "contributo di esperienze, di idee e di proposte rappresenti, soprattutto in questo momento, una risorsa particolarmente preziosa per la nostra collettività".

“San Marino non ha mai dimenticato i suoi Cittadini residenti all'estero - ha detto invece il Segretario di Stato Renzi - consapevole che anche grazie al loro lavoro e al loro contributo siamo divenuti una Repubblica rispettabile, ampiamente inserita nel contesto internazionale, un riferimento di democrazia e libertà". Per la Reggenza anche gli incontri con le autorità locali: il Prefetto dell'Isère, Lionel Beffre e i Sindaci di Grenoble, Éric Piolle e del Comune di Crolles, Philippe Lorimier: quest'ultimo ha consegnato ai Capitani Reggenti la Medaglia della Città, luogo di residenza della maggior parte dei sammarinesi residenti nella regione.