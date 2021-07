La Reggenza agli atleti biancoazzurri: "Siamo con voi"

Atleti sammarinesi impegnati alle Olimpiadi di Tokyo ormai alla prova delle gare: "Vicini con il pensiero, il cuore, l'anima a tutti voi. Forza ragazzi! In bocca al lupo!", così i Capitani Reggenti, insieme al Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini traducono in un videomessaggio i sentimenti e le emozioni dell'intero Paese nei confronti dei 'nostri' ragazzi.









"Siete la migliore espressione del nostro sport - afferma Sua Eccellenza Marco Nicolini - vedervi sfilare è stata per noi una emozione grandissima. E' vero, speriamo in buoni risultati ma ugualmente voi state dando alla nostra piccola Repubblica grande soddisfazione e orgoglio di essere sammarinesi, ragione per cui già io personalmente vi ringrazio". "Rappresentate l'orgoglio dei sammarinesi" - ribadisce Sua Eccellenza Gian Carlo Venturini, "con l'auspicio che si possa anche realizzare quel sogno (di medaglia) che tutti attendiamo da anni".