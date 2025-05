La Reggenza al Consiglio Generale di Andorra, verso un patto di collaborazione tra Parlamenti

I Capitani Reggenti, Denise Brozetti e Italo Righi con Carles Enseñat Reig

Accolti dai vertici del Parlamento di Andorra - il Presidente, Carles Enseñat Reig e la Vice Presidente, Sandra Codina - i Capitani Reggenti, Denise Brozetti e Italo Righi visitano la sede del Consiglio Generale, incontrano una delegazione di parlamentari. Colloqui formali - alla presenza anche degli ambasciatori di San Marino ad Andorra Luca Brandi e di Andorra presso il Titano, Carles Alvarez Marfany - tenuti in un clima cordiale e fattivo, con uno scambio a tutto tondo: da una disanima relativa al funzionamento dei rispettivi Parlamenti, alle incidenze che l'Accordo di Associazione avrà proprio a livello parlamentare, nell'ottica di una cooperazione e scambio di informazioni sugli adempimenti cui saranno chiamati.

Proprio questo il filo conduttore di un confronto propedeutico alla visita, che il prossimo 11 giugno farà sul Titano una delegazione parlamentare - membri della Commissione Esteri andorrana - per la firma di un accordo di collaborazione tra i due Parlamenti. Come cornice, ci sono i 30 anni di relazioni ufficiali tra San Marino e il Principato, e l'obiettivo è quello di istituzionalizzare il patto di amicizia in incontri periodici - annuali - per un rapporto attivo anche all'interno degli organismi multilaterali, a partire dal Consiglio d'Europa. Non è infine mancata una analisi del contesto internazionale, partendo dai conflitti russo-ucraino e mediorientale, scambiando visione e attività messe in atto dai due Paesi rispetto alle crisi in corso.