Relazioni tra San Marino e Santa Sede da sempre salde e che si rafforzano. Fissata infatti per il prossimo 20 marzo l'udienza da Papa Francesco dei Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Ancora, è ufficiale la scelta dell'oratore per la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del 1 aprile: sarà Monsignor Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede.