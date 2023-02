La Reggenza in Terra Santa, nei luoghi simbolo della cristianità La visita si inscrive nella volontà dei capi di stato di caratterizzare il loro mandato ai principi della pace. Udienza privata con il Santo Padre il 20 marzo

I Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, sono rientrati a San Marino da una visita in forma privata in Terra Santa. Ad accompagnare i Capi di Stato anche una delegazione guidata dall’Associazione sammarinese Progetto Sorriso, da decenni attiva nell’azione solidaristica e di sostegno ai più deboli.

Il viaggio in Terra Santa ha favorito l’incontro con i maggiori esponenti del Patriarcato Latino di Gerusalemme e della Custodia di Terra Santa, oltre alla visita di istituti religiosi che si prendono cura di minori abbandonati e di disabili. Non è mancata la visita allo Yad Vashem di Gerusalemme presso il quale la Reggenza ha deposto una corona di fiori e ravvivato la fiamma perpetua in eterno ricordo delle vittime dell’Olocausto.

La visita si inscrive nella volontà dei capi di stato di caratterizzare il loro mandato ai principi della pace e della riconciliazione pacifica che saranno ulteriormente ribaditi e condivisi nell’ambito della Udienza privata dal Santo Padre, concessa il prossimo 20 marzo.

