La Reggenza in visita ai Castelli di Serravalle e Domagnano.

Continua il viaggio della Reggenza nei Castelli della Repubblica. I Capi di Stato Oscar Mina e Paolo Rondelli, accompagnati dal Segretario agli Interni Elena Tonnini, sono stati accolti a Serravalle dal Capitano di Castello Roberto Ercolani che ha messo al centro dell'incontro il ruolo delle giunte. "È un grande onore per noi avere qui la Reggenza. Abbiamo colto l'occasione per ribadire l'operatività della Giunta e i limiti che abbiamo ogni giorno nella comunicazione con le Segreterie e gli uffici pubblici - ha spiegato Ercolani - questo avviene perchè spesso si usano i canali sbagliati. Forse andrebbero rivalutate le Giunte e il loro ruolo". La proposta di Ercolani è quella di creare una segreteria delle Giunte per amministrare la burocrazia e semplificare le procedure.

Secondo incontro con le amministrazioni locali a Domagnano dove il capitano di Castello Marcello Andreani si è confrontato con la Reggenza sui problemi del suo territorio: dalla necessità di una rotatoria all'ingresso del Castello alla realizzazione di un parcheggio per le scuole d'infanzia. "È stata rinnovata anche la richiesta per la videosorveglianza fuori dalle elementari e in piazza dove ci sono stati atti vandalici - ha spiegato Andreani. In programma una seduta pubblica il 25 luglio con il Segretario Canti per affrontare le questioni centrali del Castello.

