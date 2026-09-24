La Reggenza in visita alla sede vescovile della Diocesi di San Marino-Montefeltro

Prima visita istituzionale per i Capi di Stato alla sede vescovile della Diocesi di San Marino-Montefeltro. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, arrivano a Pennabilli accompagnati dai Segretari di Stato per gli Interni, Andrea Belluzzi e per la Giustizia, Stefano Canti. Ad accoglierli, il Vescovo, Monsignor Domenico Beneventi, insieme alle autorità ecclesiastiche; anche il Sindaco, Mauro Giannini, ha portato il saluto dell'amministrazione.

Fasi istituzionali che corrono in parallelo con l'approfondimento storico-culturale, nelle visite alla Cattedrale, al Museo del Montefeltro e a uno dei cuori pulsanti della vita spirituale, sito di devozione mariana: il Santuario della Madonna delle Grazie. Una visita particolarmente sentita dalla Reggenza a segnare, accanto agli antichi legami, un rapporto reso proficuo nei tanti momenti di celebrazioni comuni, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, e consolidato dalla recente visita di Papa Leone XIV.

“Un evento storico – dice il Vescovo Beneventi - che fa di questo incontro, veramente, la mutua collaborazione che c'è tra la Diocesi e lo Stato ma soprattutto il riconoscimento reciproco per un impegno comune per il bene della nostra Diocesi e del nostro Paese”.

Nel ringraziare il Vescovo per l'invito e l'accoglienza, anche la delegazione di Governo ha evidenziato la piena corrispondenza di elementi identitari, accanto al riconoscimento del valore dell'opera pastorale, sociale ed educativa che la Diocesi porta nelle comunità. “Abbiamo avuto modo di visitare il Paese – dice il Segretario Belluzzi - di confrontarci in maniera estremamente amichevole con Sua Eccellenza, in un rapporto tra il Vescovo delle Diocesi San Marino-Montefeltro e la Repubblica di San Marino, che si consolida di giorno in giorno, con una visione ampiamente condivisa. Sono sicuro che questa amicizia che abbiamo voluto portare è quella di tutti i sammarinesi nei confronti del Vescovo della nostra Diocesi”.

Nel video, le interviste al Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi e al Seretario per gli Interni, Andrea Belluzzi









