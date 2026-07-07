La Reggenza in visita ufficiale a Montegiardino

Poco meno di 1.000 abitanti, su una superficie 3,31 kmq, Montegiardino è il più piccolo e meno popoloso tra i nove Castelli della Repubblica. I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, hanno fatto tappa, nel Castello capitanato da Giacomo Rinaldi, nell'ambito di un ciclo di visite ufficiali alle nove amministrazioni locali di San Marino, insieme al Segretario di Stato agli Interni e ai rapporti con le Giunte Andrea Belluzzi. La Reggenza ha dunque assistito alla riunione della Giunta di Castello durante la quale – riferisce il Capitano Rinaldi – sono state affrontate le tipiche questioni delle realtà locali - come la viabilità e l'illuminazione pubblica – ma anche dossier più datati, come quello di un parcheggio pubblico. “Obiettivo da almeno 30 anni - sottolinea il Capitano di Castello Rinaldi - su cui ci sono novità in arrivo, dopo l'incarico assegnato dalla Segreteria al Territorio per la redazione di un progetto che – auspica – potrebbe includere anche un nuovo locale, più adeguato, da adibire ad ambulatorio”. Unitamente alla Giunta e alla cittadinanza il Capitano Giacomo Rinaldi ha ringraziato la Reggenza per l'iniziativa, che dimostra la volontà di vicinanza della massima istituzione della Repubblica, verso le nove amministrazioni locali.







